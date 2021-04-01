От вируса с начала пандемии скончались 2,8 млн человек. Больше всего заразившихся в США, Бразилии и Индии.

В мире по состоянию на утро четверга, 1 апреля, зарегистрировано 129 495 677 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии вирус забрал жизни 2 828 629 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Количество людей, которые справились с COVID-19, составляет 104 436 543.

Больше всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в:

США — 31 166 344,

Бразилии — 12 753 25,

Индии — 12 221 665,

Франции — 4 644 423,

России – 4 545 095.

Украина стоит на 16-м месте с 1 691 737 заболевшими.

Minval.az