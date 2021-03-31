В ближайшие недели Бахрейн откроет посольство в Израиле, диппредставительство возглавит Халид Юсуф аль-Джалхама. Ранее он был высокопоставленным чиновником в МИДе Бахрейна, а также являлся заместителем посла Бахрейна в США.

«В скором времени ожидается прибытие в Израиль группы дипломатов из Бахрейна, которые будут прорабатывать вопросы, связанные с открытием посольства», — пишет интернет-портал newsru.co.il.

Об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном стало известно в 2020 году.

Minval.az