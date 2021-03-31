В немецком сегменте соцсетей гуляет снимок строительной бытовки, внутри которой виден флаг гитлеровского вермахта, сообщает EurAsia Daily.

На флаге — имперский орёл Третьего рейха со свастикой в дубовом венке и надпись: «Wehrmacht. Denn sowas?» («Вермахт. Что же это?»). Снимок сделал интернет-пользователь во Франкфурте-на-Майне, который разглядел флаг в строительном контейнере, принадлежащем Немецким железным дорогам.

«Как такое возможно, чтобы такой правоэкстремистский флаг висел в вашем контейнере на стройке на Вайльбургерштрассе во Франкфурте?» — спросил блогер.

Представители Deutsche Bahn поспешили откреститься от сомнительной бытовки, написав в микроблоге, что контейнер принадлежал внешнему подрядчику.

«Мы изучаем, какие юридические меры мы можем предпринять против подрядчика», — сообщили на предприятии, уточнив, что флаг был немедленно снят после обнародования фотоснимка.

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