Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал передачу секретов страны россиянам серьезным враждебным актом. Такое заявление он сделал во время выступления на совместном заседании комиссии по иностранным делам Сената и палаты депутатов. Ди Майо цитирует РИА Новости.

«Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры», — сказал министр.

Ранее Ди Майо заявил, что двоих сотрудников российской дипмиссии вышлют из страны. Итальянские власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже. 30 марта капитан итальянского флота якобы передал российскому военному секретные документы в обмен на 5 тысяч евро.

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