Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением к нации вечером 31 марта, сообщили в Елисейском дворце, поскольку быстро распространяющаяся по стране третья волна коронавирусной инфекции Covod-19 угрожает переполнить местные больницы, передаёт агентство Reuters.

В администрации главы Пятой республики при этом не уточнили, объявит ли Эммануэль Макрон о дальнейших ограничениях для борьбы с пандемией на фоне приближения общего числа летальных исходов во Франции от Covid-19 к психологической отметке 100000.

В минувший вторник количество пациентов с диагнозом Covid-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 98, превысив порог в 5000 — самый высокий показатель в этом году. Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что нагрузка на реанимационные отделения во французских больницах является свидетельством того, что нынешний набор ограничений недостаточен.

В крупнейшей стране Западной Европы с середины декабря действует ночной комендантский час, а в некоторых регионах, включая Париж, передвижение граждан значительно ограничено. Бары, рестораны и кинотеатры закрыты на несколько месяцев. Мэр Парижа Анн Идальго заявила ранее в беседе с BFM TV, что школы также следует закрыть.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии во Франции составляет почти 4,6 млн, 95337 человек скончались в результате заболевания.

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