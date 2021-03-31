Вакцина от коронавируса консорциума германской компании BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как говорится в распространенном в среду пресс-релизе германского фармпроизводителя, во всех случаях у получивших препарат вырабатывалось достаточно антител.

«Вакцина хорошо переносилась и показала стопроцентную эффективность против COVID-19», — говорится в сообщении. Титр антител был выше, чем в возрастной группе от 16 до 25 лет.

В исследовании приняли участие около 2,6 тыс. человек в США.

Minval.az