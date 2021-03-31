Budapest, 2020. április 3.Koronavírus-mintákat tesztelnek az ország legnagyobb, kifejezetten virológiai diagnosztikával foglalkozó laboratóriumában, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Virológiai Laboratóriumi Osztályán, Budapesten 2020. április 3-án.MTI/Koszticsák Szilárd

Всемирная организация здравоохранения должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и в подобных учреждениях других стран. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин, передает ТАСС.

«Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?», — сказала она.

«Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. <…> Почему вы храните молчание?», — отметила дипломат.

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