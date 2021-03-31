По его сведениям, новые власти США рассматривают возможность не продлевать введенный в прошлом году запрет на выдачу нескольких категорий рабочих виз, в том числе типов H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J. Все они дают право на работу в США. Действие запрета, продленного в начале января находившимся тогда у власти президентом Дональдом Трампом, истекает 31 марта.
Как отмечает агентство, такое решение новой администрации встретит поддержку со стороны технологических компаний, которые предпочитают оформлять визы H-1B для найма квалифицированных специалистов из-за рубежа.
Предыдущая вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего процент одобренных заявок снизился. Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев.