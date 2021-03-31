Бывший госсекретарь США Майкл Помпео считает доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому коронавирусу «продолжением кампании по дезинформации». Такую оценку бывший госсекретарь США разместил во вторник в Twitter, передает ТАСС.

«Этот доклад стал продолжением мошеннической кампании по дезинформации, проводимой КПК (Коммунистической партией Китая) и ВОЗ. Именно по этой причине я рекомендовал США выйти из ВОЗ», — заявил политик, возглавлявший Госдеп в администрации экс-президента Дональда Трампа.

По версии бывшего госсекретаря, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус «сотрудничал с [председателем КНР] Си [Цзиньпином] в попытке утаить в решающий момент данные о передаче [коронавируса] от человека к человеку». «Уханьский институт вирусологии остается наиболее вероятным местом происхождения вируса, и ВОЗ к этому причастна», — утверждал Помпео.

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