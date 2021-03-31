В 2020 году российские хакеры получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа США. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

По информации издания, у хакеров появился доступ к электронным почтам в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

В настоящее время, по данным издания неизвестно, есть ли у них доступ к секретным данным. Также не установлено, является ли эта кибератака частью взлома SolarWinds.

В материале говорится, что в декабре 2020 года хакерской атаке подверглись клиенты фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В США заявил, что Россия якобы причастна к данной атаке. По утверждению Вашингтона, целью этой атаки стало получение разведданных, но доступ к «информации чувствительного характера» организаторы нападения не получили.

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