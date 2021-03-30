Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра страны Игора Матовича, сообщает «Медуза» со ссылкой на TASR.

Вместе с Матовичем ушли в отставку члены его правительства. Формирование нового правительства Чапутова поручила министру финансов Эдуарду Хегеру.

Хегер — член правоцентристской партии «Обычные люди», председателем которой является Матович. Несколько дней назад Матович, отставки которого требовали члены правящей коалиции, предложил Хегеру поменяться должностями, чтобы разрешить правительственный кризис.

Кризис обострился в марте, после решения Матовича закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Против этого выступили две из четырех партий, входящих в правящую коалицию Словакии. Обе партии потребовали отставки Матовича, пригрозив покинуть коалицию.

В Словакии с начала пандемии зафиксировали 358 тысяч случаев заражения коронавирусом, более девяти с половиной тысяч пациентов умерли. На данный момент в стране наблюдается один из самых высоких уровней относительной смертности от COVID-19 среди всех стран Евросоюза.

Minval.az