Компания Volkswagen of America — американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen — в мае официально сменит название на Voltswagen of America. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на сообщение автоконцерна.

Новое название образовано от термина «вольт», которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производство электромобилей.

«Voltswagen — это больше, чем просто смена названия, это публичное заявление о будущем вкладе компании в [развитие] электротранспорта», — отмечают в компании.

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Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения Volkswagen.

Кроме того, электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.

Накануне издание CNBC сообщило, что на сайте автоконцерна Volkswagen появился пресс-релиз о смене названия американского подразделения. Он был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. Позже пресс-релиз удалили с сайта, но источник CNBC подтвердил его подлинность.

Minval.az