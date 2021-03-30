Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны нарастить финансовую помощь сирийскому народу.

«Я призываю вас помочь нам удовлетворить растущие потребности, а также увеличить ваши финансовые и гуманитарные обязательства перед людьми в Сирии, помочь облегчить значительное финансовое бремя стран, принимающих беженцев», — сказал Гутерреш в видеообращении к участникам конференции доноров Сирии «Брюссель-5».

По его словам, за 10 лет конфликта сотни тысяч мирных сирийцев погибли и миллионы получили ранения.

«Половина детей в Сирии родились в условиях войны и больше ничего не видели. Более 2 миллионов сирийских детей являются беженцами», — подчеркнул генсек.

Как указал Гутерреш, более 13 миллионов человек в САР нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить в этом году. Эта цифра более чем на 20% выше, чем в прошлом году, отметил он, добавив, что большая часть населения сейчас голодает.

«Экономика Сирии была разорена, и теперь последствия COVID-19 только усугубили ситуацию. Почти половина всех семей лишилась источника дохода. Девять из десяти сирийцев живут в бедности», — заявил Гутерреш.

Каждый месяц гуманитарные работники оказывают помощь 7,6 миллиона человек в Сирии, добавил он.

Minval.az