Бренд спортивной одежды Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая вместе с рэпером Lil Nas X выпустила «сатанинские кроссовки» с каплей человеческой крови. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Nike обвинила MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь») представляют собой модифицированные Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Кроме того, на кроссовках есть надпись Luke 10:18 — отсылка к стиху 18 главы 10 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.

В MSCHF телеканалу подтвердили, что действительно добавили в подошву каплю крови, которую специально для этого сдали сотрудники компании. Всего в продажу выпустили 666 пар кроссовок по цене 1018 долларов, отмечает «РИА Новости». Вскоре все они разошлись.

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