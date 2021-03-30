Число летальных исходов, произошедших после сделанной прививки от коронавируса в Австрии, выросло за кампанию по вакцинации до 55, 52 из них произошли после прививки препаратом компаний BioNTech — Pfizer. При этом достоверной связи смертей с использованными вакцинами не установлено, сообщило во вторник Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 марта 2021 года.

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 55 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (52 — BioNTech — Pfizer, 2 — Moderna, 1 — AstraZeneca», — говорится в докладе. «Пока нет достоверных указаний на связь с вакциной, выяснения продолжаются», — отмечается в документе.

Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений с прошлой недели возросло с 15 790 до 17 280. Самая большая доля из них приходится на препарат компании AstraZeneca — всего 12 549 сообщений за всю кампанию по вакцинации. На втором месте следует препарат BioNTech — Pfizer — 4 288 сообщений о различных реакциях. На третьем — препарат компании Moderna с 443 сообщениями. Уточняется, что одно сообщение о побочных эффектах может содержать информацию сразу о нескольких реакциях.

Как отмечается, естественные осложнения со здоровьем без связи с вакциной, но вплоть до смерти, могут происходить в основном среди наиболее уязвимого пожилого населения, которое принимает участие в вакцинации.

Minval.az