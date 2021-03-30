В провинциях Ширнак и Сиирт на юго-востоке Турции во вторник начался 12-й этап антитеррористической операции «Eren» с участием 1 317 сотрудников спецназа полиции и жандармерии.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции.
Операция проходит в районе Гюлешли, пояснили в ведомстве, передает «Анадолу».
В рамках операции «Eren», начатой 11 января 2021 года, были задержаны 75 пособников террористической деятельности, уничтожены не менее 421 пещеры, убежища и склада террористов на юго-востоке Турции.