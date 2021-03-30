Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек.

Об этом сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ) на своей странице в социальной сети Facebook, передает РИА Новости.

С 5 февраля, дня начала массовых протестов против военных властей, по 29 марта, в столкновениях демонстрантов с полицией и военными в Мьянме погибли 510 человек, говорится в сообщении. АППЗ получила в понедельник подтверждения гибели еще 14 человек 29 марта и 37 в предыдущие дни. Ассоциация сообщает, что проверка информации о гибели участников протестов и непричастных к ним гражданских идет постоянно, поэтому цифры могут расти в течение одного для по мере подтверждения каждого случая смерти.

По информации АППЗ, которая ведет ежедневную статистику по погибшим в столкновениях с военными и полицией и арестованным военными властями, общее количество лиц, находящихся под арестом, на 29 марта составило 2574 человека. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше. Немало людей, арестованных в первые дни после перехода власти к военным, освобождены в последние недели. АППЗ публикует ежедневно списки освобожденных, однако пока не ведет статистики, говорится в сообщении.

Во многих городах Мьянмы идут баррикадные бои. Военные и полиция используют для разгона протестующих водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое огнестрельное оружие. Участники протестных акций строят баррикады, укрываются за ними и отвечают камнями и шариками из рогаток и стрелами, выпущенными из спортивных и самодельных луков.

Мьянманские силы безопасности регулярно проводят ночные облавы и обыски силами военнослужащих и полиции для розыска и задержания участников протестов, которых днем идентифицировали по фото и видеоматериалам. Местонахождение многих арестованных во время таких рейдов неизвестно, их семьи не имеют возможности с ними связаться или получить какую-либо информацию о своих родных.

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