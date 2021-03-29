Бывший президент Дональд Трамп появился на свадебной церемонии, подпрыгнул к микрофону и, не упустив возможности поговорить о политике, начал выступать против Джо Байдена, Китая и Ирана.

Трамп под громкие аплодисменты спросил гостей свадебной вечеринки.: «Вы уже скучаете по мне? ».

Он прокомментировал ситуацию на границе с Мексикой и поднял еще несколько вопросов о президентских выборах, которые он проиграл.

«Я видел все эти репортажи о границе, о Китае, об Иране», — сказал Трамп (цитата по ВВС).

«Мы были готовы заключить сделку, они были готовы на все, они бы сделали все что угодно. И этот парень [Байден] идет и снимает санкции, а затем он говорит, что мы хотели бы начать переговоры сейчас», — заявил Трамп.

Затем Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за ситуации на южной границе с Мексикой. Число прибывающих людей выросло с тех пор, как Байден вступил в должность, в том числе сотни несовершеннолетних, которые содержатся в иммиграционных центрах содержания под стражей.

«Граница плохая. Это худшее, что когда-либо было. Что происходит с детьми, они живут в нищете. Они живут так, как никто никогда не видел», — отметил Трамп.

Затем бывший президент переключил свое внимание на недавнее поражение на выборах президента, которое Трамп оспаривает.

«Они сказали, что получите 66 миллионов голосов, и выборы окончены. Я получил 75 миллионов голосов, и вы видели, что произошло», — добавил бывший президент.

Minval.az