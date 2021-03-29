Турция уверенно движется к намеченным целям благодаря сильной инфраструктуре, растущим производственным мощностям, квалифицированной рабочей силе, устойчивости к “шоковым ситуациям”, динамичной экономике, а также предпринимательскому и экспортному потенциалу.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Глава государства подчеркнул, что власти Турции обеспечат реализацию программы правовых и экономических реформ “согласно намеченному графику”.

Касаясь темы принятия нового основного закона республики он отметил, что “проект текста новой конституции должен быть разработан с максимальным консенсусом и охватывать все 84 миллиона граждан страны» (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что процесс принятия новой конституции также предоставит возможность укрепить президентскую систему правления.

Турецкий лидер рассказал и об усилиях Турции по борьбе с распространением коронавируса нового типа. По его словам, страна достигла значительного прогресса в кампании вакцинации от COVID-19.

Minval.az