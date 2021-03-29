В Суэцком канале возобновили навигацию после того, как контейнеровоз Ever Given вновь заблокировал движение из-за сильного ветра. Об этом сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что на разгрузку водной артерии понадобится до четырёх дней.

Minval.az