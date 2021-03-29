Медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за пандемии коронавируса, на страну надвигается катастрофа — об этом в открытом письме, которое подписал 41 врач, предупредили французские медики.

«Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с CoViD-19. Но это реальность. Нам придётся подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдёт не так», — приводит слова врача Бенджамина Давидо Le Journal du Dimanche.

При этом медики до последнего будут оказывать помощь нуждающимся, уточнили они, а письмо является попыткой указать властям страны на сложную ситуацию в больницах.

Авторы письма напомнили, что вакцинация является основным оружием в среднесрочной и долгосрочной перспективе борьбы с инфекцией, но нынешних принимаемых мер для сдерживания распространения вируса недостаточно.

Minval.az