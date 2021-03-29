Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас полагает, что 70% населения Евросоюза может быть привито от коронавируса к середине июля текущего года. Соответствующее заявление он сделал в ходе мероприятия, организованного испанской газетой El Pais.

«Я надеюсь, что целью по вакцинации 70% населения ЕС будет не конец лета, а цель будет достигнута в течение лета», — сказал Схинас.

По его словам, «американцы планируют объявить о достижении иммунитета 4 июля», ко Дню независимости США. «А мы можем сделать это 14 июля, в очень европейскую и выдающуюся дату — День взятия Бастилии», — уточнил Схинас.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen.

Minval.az