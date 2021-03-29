Власти США посредством критических заявлений пытаются оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов доклада о происхождении коронавируса. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

По его словам, Китай не приемлет бесконечные обвинения со стороны США и попытки очернить КНР в вопросах борьбы с пандемией.

«Когда США станут такими же открытыми и прозрачными по теме поиска источника происхождения коронавируса, как Китай? Почему бы им не пригласить экспертов ВОЗ провести соответствующую работу на территории США? Почему бы им не позвать международных экспертов нанести визит, провести соответствующее расследование и анализ данных о лаборатории Форт-Детрик?» — спросил дипломат.

Чжао Лицзянь считает, что делая такие заявления, США хотят оказать давление на экспертную группу ВОЗ. «Хотел бы тогда спросить, какая часть доклада была написана правительством Китая? Неужели власти КНР пытаются манипулировать, предоставляя все условия для совместных исследований?» — резюмировал официальный представитель МИД Китая.

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