Самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Накануне, 28 марта, стало известно, что в американском штате Аляска, в районе ледника Кник произошло крушение вертолета, в результате происшествия погибли пять человек, еще один получил ранения.

По данным Alaskasnewssource, Келлнер и оказался одной из пяти жертв инцидента. В результате авиакатастрофы также погибли гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот.

Информации о причинах крушения вертолета пока не было, в настоящее время расследование продолжается.

Петр Келлнер — учредитель и главный акционер PPF Group N.V. По последним данным, его состояние оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год его группа владела торговой сетью «Эльдорадо».

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