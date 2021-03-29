Примерно в течение года предложение на рынке авиаперевозок будет превышать спрос, поэтому цены на билеты снизятся. В долгосрочной перспективе цены останутся на сегодняшнем уровне. Об этом гендиректор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади сказал в интервью Экономической правде.

«В ближайшее время мы увидим, как все авиакомпании будут пытаться вернуться на рынок, и некоторое время предложение будет превышать спрос. Будет определенный шок, который продлится недолго — около года. Летом, когда начнется активное восстановление, произойдет некоторое снижение цен, но далеко не каждая компания сможет себе это позволить. Если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Wizz Air, то закупка 20 новых самолетов и планы по покупке еще 27 в течение года позволят нам работать с очень низким ценам», — рассказал он.

По мнению Варади, в долгосрочной перспективе цены на билеты останутся на сегодняшнем уровне.

Он добавил, что ряд авиакомпаний обанкротится в течение ближайших шести-двенадцати месяцев.

Minval.az