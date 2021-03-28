Бывший американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие недели посетить границу США с Мексикой, где он, будучи главой государства, начал возводить заграждение.

Экс-президент заявил, что «не считает необходимой свою поездку на границу», однако готов будет сделать это «ради пограничников и служащих иммиграционной и таможенной полиции США». «Этим людям нужен лидер», — подчеркнул Трамп.

По его словам, визит может состояться «в течение ближайших нескольких недель». «Тысячи людей прибывают в США непосредственно во время нашего разговора. Это уничтожит нашу страну», — заключил Трамп, которого цитирует ТАСС со ссылкой на Fox News.

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