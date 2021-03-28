Результаты опроса общественного мнения компанией Kantar, опубликованные в воскресенье, показали, что блок германских Христиано-демократического союза (ХДС) и Христино-социального союза (ХСС) продолжает терять популярность у потенциальных избирателей перед общенациональными выборами, назначенными на сентябрь.

По результатам опроса, ХДС/ХСС, к которому относится и канцлер Германии Ангела Меркель, поддержали 25% респондентов, на 2% меньше, чем неделей ранее. Падение стало четвертым подряд снижением поддержки консервативного альянса до самого низкого уровня с начала марта прошлого года в связи с невыразительными результатами борьбы правительства с пандемией коронавируса, проблемами с поставками противовирусных вакцин, скандалов с закупками защитных масок.

«В стране происходит смена настроений», — заявил премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер, который является возможным претендентом на пост канцлера. Его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на Bild am Sonntag.

Он сказал: «Союз должен показать, что у него еще есть силы и идеи, что он не исчерпан и не изношен. Теперь ему нужны новые начинания».

В то же время, как свидетельствуют данные опроса, на 1% выросла поддержка партии «Зеленые», она набрала 23% голосов опрошенных и приблизилась к ХДС.

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