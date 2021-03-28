Дополнительная неделя простоя в работе Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может вызвать серьезные перебои в поставках в Европе, которые выльются в ощутимые финансовые потери. Такое мнение в воскресенье выразил руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса (США) профессор Рокфорд Вайтц.

«Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими. Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои», — сказал он (цитата по ТАСС).

В частности, по мнению эксперта, из-за простоя могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые зависят от стабильных и предсказуемых поставок нефти с Ближнего Востока через Суэцкий канал, перебои в логистике могут заставить их покупать углеводороды на открытом рынке. Кроме того, блокировка этой водной артерии может привести в Европе к дефициту электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вайтц также полагает, что произошедшее заставит пересмотреть регламент прохождения судов через канал. «Блокировка Суэцкого канала продемонстрировала риск для международной системы доставки, который исходит от увеличивающихся в размерах контейнеровозов, построенных в течение последних лет. Перебой заставит руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, ввести дополнительные процедуры безопасности при навигации, такие как выделение дополнительных буксиров для больших судов, пересекающих канал», — резюмировал он.

Спустя сутки после инцидента, когда стало ясно, что оперативно снять с мели судно не удастся, цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%. В настоящее время на проход через канал в очереди стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти.

Minval.az