В столице Ливана Бейруте прошли акции протеста с требованием отставки нынешнего руководства страны и создания независимого переходного правительства.

Демонстранты совершили шествие к Президентскому дворцу, скандируя лозунги с требованием привлечь коррупционеров к ответственности.

Протестующие также потребовали отставки нынешнего руководства страны, создания нового независимого переходного правительства и привлечения к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута.

Силы безопасности установили баррикады, чтобы помешать демонстрантам приблизиться к Президентскому дворцу. Акция протеста прошла без инцидентов.

Выступивший в ходе акции протеста активист Джевана Меджзуп заявил, что нынешнему правительству нельзя доверить управление государством.

«Это правительство заставило народ нуждаться даже в лекарствах, пропитании и электричестве. Они не могут оправдать надежд населения», — сказал активист.

Прогремевший в августе 2020 года в порту Бейрута мощный взрыв стал причиной углубления экономических проблем и очередного политического кризиса в Ливане, передает «Анадолу».

Правительства Хассана Дияба подало в отставку 10 августа 2020 года. Однако на фоне разногласий между политическими группами сформировать новое правительство так и не удалось.

Граждане винят в экономическом кризисе политические силы, которые на протяжении многих лет руководят страной. Ливанцы требуют создания нового технократического правительства.

Minval.az