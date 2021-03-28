Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, семь человек погибли, сообщает местное издание Jornada.

Инцидент произошел 27 марта днем по местному времени. Самолет, на борту которого находились семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, штата Аризона. Вскоре после взлета он упал.

Офис генерального прокурора штата сообщает, что в результате аварии погиб заместитель министра экономического развития Соноры, а также его мать. Один человек, находившийся на борту, выжил в результате крушения, сейчас он получает медицинскую помощь.

Minval.az