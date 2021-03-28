Четырнадцать человек были ранены при взрыве в католической церкви в индонезийском городе Макассар. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, взрыв осуществили два смертника. Они пытались въехать на мотоцикле на территорию собора, но им помешала охрана церкви.

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Несколько человек получили ранения в результате нападения террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил журналистам руководитель полиции провинции Мердисям.

«Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу», — цитирует представителя органов правопорядка новостной портал Detik. По его словам, «террорист-смертник скончался на месте». При этом непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили власти.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. «Полиция устанавливает детали случившегося», — отметил Мердисям.



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