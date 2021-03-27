Город-порт Палма, расположенный на севере Мозамбика вблизи границы с Танзанией, по-прежнему остается под контролем захвативших его в среду исламистов. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные источники.

«Правительственные силы выведены из Палмы, город контролируют вооруженные группы исламистов», — заявил собеседник агентства. При этом он добавил, что боевые действия в районе Палмы продолжаются.

Отряд боевиков численностью в 100 человек вошел в Палму поздним вечером 24 марта, передает в свою очередь южноафриканская газета Sunday Times. Хорошо вооруженные исламисты атаковали армейские казармы и правительственные здания. Со стороны регулярных частей есть серьезные потери, отмечает издание. По его данным, в последующие дни исламисты убили множество людей. «Весь городской пляж усеян телами погибших», — заявил газете очевидец событий.

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