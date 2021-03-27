Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой «сертификат», который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID отрицательный.

«Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», — сообщил в Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, для того, чтобы получить доступ к «сертификату» в виде QR-кода, нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность «сертификата».

Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами — при помощи других телефонных приложений и документов.

Minval.az