Германии нужно много доз вакцин от коронавируса, поэтому уже сейчас можно начать диалог с Россией о покупке препарата «Спутник V», но для применения нужна сертификация регулятора ЕС. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью, которое опубликовано в газете Die Welt.

«Я выступаю за «Спутник V» не потому, что он из России, — сказал представитель Левой партии. — Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно». «Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры», — отметил Рамелов.

По его словам, препарат из РФ должен быть проверен в соответствии со всеми правилами ЕС, национальной сертификации в ФРГ не требуется. «Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло», — добавил политик.

Ранее в поддержку «Спутника V» выступали главы нескольких федеральных земель — Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт. И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие для применения вакцин — препараты должны иметь сертификацию европейского регулятора.

Minval.az