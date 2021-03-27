Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил в субботу об одобрении плана строительства канала «Стамбул», который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.

«Мы одобрили план строительства канала «Стамбул» после изучения всех запросов и возражений. В этом контексте мы быстро предпримем шаги, чтобы канал служил на благо нашему городу», — написал он на своей странице в Twitter.

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 км еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта — $10 млрд. Завершить работы планировалось в 2023 году, к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что «в скором времени будет проведен тендер на реализацию канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор. Турецкая оппозиция, мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступают против данного проекта и призывают провести референдум.

Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год.

Minval.az