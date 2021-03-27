В настоящий момент 321 судно стоит в очереди на проход через Суэцкий канал из-за блокировки этой водной артерии по причине застрявшего на мели поперек русла контейнеровоза Ever Given. Такие официальные данные огласил в субботу на пресс-конференции в Исмаилии глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает ТАСС.

«С северной и южной стороны канала, а также у озера в районе Исмаилии стоит 321 судно, — сказал он. — Каждому из них предоставляется логистическая поддержка».

В ходе операции по вызволению судна с мели, по словам Рабиа, с него было откачано 9 тыс. тонн балластных вод. «Ситуация сложная, длина контейнеровоза превышает ширину канала», — указал он.

Судно Ever Given, которое принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. «Ни погибших, ни пострадавших, ни загрязнения окружающей среды в результате инцидента нет», — подчеркнул Рабиа.

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