Специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад отправился в Турцию и регион, заявил госдепартамент США, призывая афганские стороны ускорить переговоры, чтобы положить конец конфликту в стране, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден решает, уложится ли он в срок до 1 мая для вывода последних 3500 американских войск в Афганистане, который был установлен в февральском соглашении 2020 года, заключенном с талибами при бывшем президенте Дональде Трампе.

Администрация Байдена стремится усилить международное давление на «Талибан» и поддерживаемое США правительство афганского президента Ашрафа Гани, чтобы достичь мирного соглашения и прекращения огня до истечения установленного срока.

«Он привлечет обе стороны к подготовительной работе по переговорам по политическому урегулированию, которое приведет к постоянному прекращению огня и прочному и справедливому миру», — говорится в заявлении Госдепартамента, где отмечается, что Халилзад выехал на переговоры в четверг.

Движение «Талибан» в пятницу заявило о том, что возобновит боевые действия против иностранных сил, которые прекратились в соответствии с соглашением между США и «Талибаном», если они продолжатся дольше установленного срока.

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