Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что борьба с пандемией коронавируса стала легче, чем 14 месяцев назад, когда она начала быстро распространяться, выразив надежду, что к августу, когда он покинет свой пост, болезнь будет сдерживаться в стране, передает Tasnim.

«Я думаю, что пик заболевания прошел», — сказал Роухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом в субботу.

«Возможно, мы увидим рост (случаев заражения коронавирусом), но бороться с этой болезнью стало легче по сравнению с 14 месяцами ранее», — добавил он.

«Мы надеемся, что к концу срока полномочий этой администрации (в августе) болезнь будет полностью локализована, а к концу текущего (по иранскому календарю) 1400 года (март 2022 г.) все иранцы будут вакцинированы (против коронавируса)», — подчеркнул президент Ирана.

Роухани также заявил, что до конца года Иран, как ожидается, сможет экспортировать свою отечественную коронавирусную вакцину.

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