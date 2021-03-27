Страница президента Венесуэлы Николаса Мадуро была заморожена на социальной платформе Facebook. Глава государства нарушил политику против распространения дезинформации о коронавирусе, пишет Reuters.

В частности, президент южноамериканской страны написал, что карвативир, пероральный раствор с тимьяном являются эффективными лекарствами, вылечивающими человека от коронавируса без побочных эффектов.

По словам экспертов, это утверждение спорно, поскольку не подтверждено научными исследованиями.

Facebook удалил видео, в котором президент Венесуэлы продвигает медпрепараты, поскольку данный контент нарушает действующую политику соцсети, касающуюся коронавируса.

«Мы следуем указаниям ВОЗ, в которых говорится, что на сегодня нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения», — сообщил представитель Facebook.

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