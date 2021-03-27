Испытание баллистических ракет, выпущенных в сторону Японского моря, были проведены в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи. Об этом в субботу, 27 марта, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на секретаря ЦК Трудовой партии КНДР Ли Бен Чхоля.

«Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства», — указано в сообщении.

Как заявил Чхоль, на фоне «непрерывных опасных военных учений США и Южной Кореи» Пхеньяну пришлось «собрать военную силу для надежной защиты безопасности государства».

Также секретарь ЦК отметил, что политика президента США Джо Байдена относительно Северной Кореи является «воинственной» и что новая администрация неправильно начала выстраивать сотрудничество с КНДР.

Наконец, в Пхеньяне предупредили, что продолжат наращивать свою военную мощь.

Minval.az