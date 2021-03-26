Движение «Талибан» предупредило о недопустимости пересмотра сроков вывода американских войск из Афганистана, сообщает афганский телеканал Tolo News.

По его данным, в заявлении талибов говорится, что задержка вывода войск США из Афганистана будет рассматриваться как нарушение соглашения, достигнутого в Дохе в феврале 2020 года, и тогда ответственность за продолжающееся насилие будет возложена на тех, кто нарушает это соглашение.

В движении «Талибан» отметили, что соглашение является логичным способом достижения мира и завершения многолетней войны. При этом талибы предупредили, что в случае нарушения сделки участники движения продолжат бороться против США, чтобы «освободить страну».

Представитель талибов Мохаммад Наим заявил Tolo News, что у США нет причин оставаться в Афганистане дольше, чем до 1 мая, поскольку все тактические вопросы вывода войск предусмотрены сделкой между США и движением «Талибан».

Minval.az