Депутаты парламента Германии и некоторых земельных парламентов подверглись кибератаке, которую могли осуществить российские хакеры. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Spiegel в пятницу, 26 марта.

Как пишет издание, кибератаке подверглись компьютеры как минимум семи членов Бундестага (преимущественно представителей правящей коалиции — блока ХДС/ХСС и партии СДПГ) и 31 депутата ландтагов Бремена и Гамбурга — местных законодательных органов в землях ФРГ.

Теперь правоохранители проверяют, какие именно данные могли быть похищены.

Издание также предполагает, что злоумышленники принадлежали к хакерской группировки Ghostwriters. Они получили доступ к компьютерам депутатов при помощи фишинга — рассылая электронные письма от якобы заслуживающих доверия отправителей.

Отметим, что Ghostwriters считают хакерской группой, специализирующейся на выпуске фейковых новостей на популярных новостных сайтах или блогах, которые им удается взломать. Она существует минимум с 2017 года, ранее ее действия подогревали анти-НАТОвские настроения в Латвии, Литве и Польше.

Minval.az