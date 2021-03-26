Власти Таиланда с 1 июля отменят обязательный карантин для прибывающих на Пхукет туристов, прошедших вакцинацию, сообщает Reuters.

В третьем квартале планируется отменить изоляцию для туристов с прививками на пяти самых популярных у туристов курортах.

Предполагается, что к 1 июля на Пхукете будет вакцинировано 70% населения, что позволит безопасно принимать туристов. К концу 2021 года власти Таиланда рассчитывают, что, благодаря массовой вакцинации, иммунитет к коронавирусу будет сформирован как минимум у половины населения страны.

Minval.az