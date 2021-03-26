Иран нанес удар по грузовому судну израильской компании XT Management, передает «12 канал» телевидения Израиля.

«Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море», — говорится в сообщении телеканала.

Судно повредилось, но продолжит путь по намеченному маршруту, ремонт планируется в Индии. Офис XT Management расположен в израильской Хайфе, владелец компании Уди Энджел уже в курсе произошедшего.

Как сказано в публикации, силовые структуры получили информацию об ударе и — в свете подобных инцидентов в недавнем прошлом — пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море.

Minval.az