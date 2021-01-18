В период с 15 по 17 января текущего года в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики из службы “102”-колл-центра Министерства внутренних дел поступило 14 обращений, а в центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям — 2 обращения об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Агджабединского, Джабраильского, Геранбойского, Губадлинского, Зангиланского, Тертерского районов.

Как сообщили в Агентстве, на основе поступивших 16 звонков специальные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 18 оперативных и неотложных выходов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 270 неразорвавшихся боеприпасов, 77 противопехотных мин, 12 противотанковых мин, 1 минометный снаряд учебного назначения и 11 осколочно-фугасных снарядов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было очищено 9 855 411 квадратных метров (986 га) территории, более 116 км дорог, обследовано 282 строения.

Группа подрывников Агентства обезвредила 807 мин и 20 противотанковых мин, а специалисты по осведомленности об опасности мин провели просветительскую беседу о минной безопасности среди 97 398 человек.

Minval.az