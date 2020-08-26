В Армении обсуждают очередную громкую «военную сенсацию»: как объявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян, ее ведомство выступило с законодательной инициативой — создать в Армении «народное ополчение». По ее словам, «законопроект продиктован необходимостью придать вопросу обороны Республики Армения всеобщее и всенародное значение, дать достойный отпор любым посягательствам вероятного противника посредством создания и организации системы ополчения на добровольной основе».

Новость и в самом деле примечательная. Существующий в Армении «дефицит армян» уже ни для кого не новость и не сенсация: в результате массового бегства собственных граждан эта страна переживает вялотекующую «демографическую катастрофу», ее население неумолимо сокращается, причем уезжают из Армении прежде всего молодые люди призывного возраста, которым не хочется «под ружье» и под пули. Неудивительно, что местная армия испытывает перманентный дефицит личного состава, а военная верхушка пытается латать дыры всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Никол Пашинян уже обещал отправить на линию фронта полицию и внутренние войска, теперь очередь дошла до гражданского населения. Которому обещают соучастие в агрессии против соседнего Азербайджана, возможность безнаказанно пограбить приграничные и прифронтовые села и прочие «вкусняшки» в расчете на местный менталитет.

Только вот в чем дело. Подобные перспективы могли бы кого-то прельстить в начале девяностых, когда «боевую работу» выполняли воевавшие на стороне Армении регулярные российские военные части, а армянским «азатамартикам» оставалось только грабить крестьян. Но сегодня на Южном Кавказе идет уже другая война. Шушан Степанян, конечно, вряд ли напишет об этом в своем Facebook, но в армянском приграничье наверняка вспомнят печальный опыт «добровольцев из Сисиана» в апреле 2016 года, которые тоже отправились на линию фронта, воодушевившись перспективой повторения территориальных захватов и «этнических чисток» начала девяностых, но попали под удар азербайджанского беспилотника. Неслучайно, что начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя создание армянского «ополчения», подчеркнул: «Тем самым военно-политическое руководство Армении осознанно готовит свое население к катастрофическим последствиям. Ведь если Азербайджанская Армия до сих пор никогда не открывала огонь по мирному армянскому населению, то теперь мишенью для нее станут не только регулярные войска, но и вооруженные отряды ополченцев из местного населения, в военной форме. В таком случае последствия удара Азербайджанской Армии для Армении станут просто катастрофичными».

И что же — армянские «обер-зинворы» просто забыли, какой век на дворе? Они мыслят категориями начала ХХ века и не задумываются о реальной эффективности этого самого «народного ополчения» в современной войне? И действительно не в курсе, что уже в «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые» дивизии народного ополчения, несмотря на весь свой несомненный героизм, были просто «перемолоты» в первых же боях?

Другое дело, что у Еревана в этом случае своя логика и свои планы. Здесь вряд ли заблуждаются, кто в регионе защищет свою землю, а кто захватывает чужую. Прежде всего, публичное объявление о создании «народного ополчения» кому-то в Ереване явно показалось хорошим «пиар-ходом»: тут тебе и «народ, который взялся за оружие и встал на защиту родной земли», и понятные параллели с «народным ополчением» в годы гитлеровской агрессии против СССР. В Ереване при помощи такой «игры на публику» явно пытаются ни много ни мало затереть тот факт, что агрессором в регионе является именно Армения. Что особенно актуально теперь, после предпринятой Ереваном вооруженной провокации на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении, в нескольких сотнях километров от Карабаха.

Кроме того, «ополчением» РосСМИ, напомним, именуют вооруженные формирования в оккупированном украинском Донбассе, состоящие по большей части из российских «ихтамнетов». Которых кремлевская пропаганда, впрочем, усиленно выдает за «шахтеров и трактористов». И если в Армении от разговоров о создании «ополчения» перейдут к делу, то под это самое «ополчение» куда легче, чем под 18-летних призывников, «замаскировать» и наемников из очередной ЧВК (с «вагнеровцами» у Еревана, как показывает «авиационный скандал», весьма теплые отношения), и прибывших с Ближнего Востока террористов, которых вновь замечали в неспокойном приграничье, и боевиков РКК, которых здесь регулярно предлагают использовать в войне против Азербайджана, и многих других.

И уж точно нет сомнений в другом. Громогласное объявление о создании «народного ополчения», тем более на таком фоне — это еще одно, и весьма красноречивое, доказательство, что в Армении по-прежнему ведут «игру на обострение» и уж точно не собираются готовить своих граждан к миру и неизбежным компромиссам. Создание «ополчения» — это не попытка местной верхушки решить вопрос дефицита призывников и не внутреннее дело Армении, а красноречивый месседж: сворачивать свою агрессивность и готовиться к миру в Армении по-прежнему не намерены.

Только вот отдают ли себе отчет в Ереване, чем чревато для Армении продолжение подобных игр? Непризнание и попытки силовой перекройки чужих границ — процесс, напомним в который уже раз, обоюдоострый. Особенно для Армении, у которой с точки зрения истории и международного права весьма зыбкие права и на Зангезур, и на Ереван, и на многое другое. И если в июле нынешнего года на Товузском направлении бои не были перенесены на территорию Армении, это еще не значит, что такой поворот полностью исключен в будущем.

И вот в этом случае «ополчение» уж точно не поможет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az