Детали, вернее их логическая взаимосвязь, зачастую играют ключевую роль в оценке внешней политики. Если проанализировать лишь некоторые из них во время и после попытки агрессии 12-15 июля, то складывается достаточно ясная картина новых реалий в регионе. Итак:

1. На фоне поддержки Азербайджана большинством стран мира выделяется беспрецедентно жесткое заявление Анкары о готовности к безусловному выполнению своих обязательств военного союзника Баку. В заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана масштабы вероятной военной поддержки братскому Азербайджану в защите от «внешней силы» в Южном Кавказе выглядят даже больше, чем операции Анкары по принуждению к миру все той же «внешней силы» в Ливии и Сирии.

2. Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с вновь назначенным министром иностранных дел указывает на недопустимость продолжения имитации переговорного процесса с участием сопредседателей от ОБСЕ и сохранением статус-кво.

3. В том же заявлении в качестве приоритетных партнеров внешней политики поимённо указываются все основные акторы (Турция, ОИС, ЕС, Великобритания, США и другие) за исключением страны, считающей Южный Кавказ сферой своих исключительных интересов. Россия лишь подразумевается в числе стран, отмеченных как «соседние».

4. Самые масштабные за всю историю азербайджано-турецких взаимоотношений совместные военные учения не только обозначают конкретного противника и возможные цели, но и сопровождаются взаимными визитами министров обороны и первой официальной поездкой нового министра иностранных дел Азербайджана в Анкару.

5. Во время этой поездки оглашается договоренность о прокладке трубопровода из Турции в Нахчыван, который будет обеспечивать автономную республику азербайджанским газом.

6. На фоне фактического отказа Анкары от покупки российского газа, падения его цен в Европе до минимальных за последние 20 лет значений, SOCAR становится основным поставщиком голубого топлива в Турцию. Кроме того компания начинает поставки сжиженного газа в Пакистан, являющийся страной-членом клуба ядерных держав, заявившей ранее о готовности оказать всестороннюю военную поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение своих земель.

7. По всему миру проходят беспрецедентные по своим масштабам и варварству атаки армянской диаспоры на наши дипломатические представительства и соотечественников за рубежом. Даже после апреля 2016 года, когда территориальные и военные потери армян были больше, истерика врага не доходила до нынешних масштабов. Почему? Потому, что июль обнажил всю слабость государственных и институтов Армении даже при тех колоссальных объёмах военной поддержки со стороны Москвы в эти дни. Реальность близкого разгрома на оккупированных землях Азербайджана дополнилась страхом за будущее самой Армении

Неоднократные заявления президента Ильхама Алиева на протяжении последних лет об историческом праве Азербайджана на свои земли в масштабах нынешних границ Армении сместили акценты урегулирования конфликта. Это не только освобождение захваченных врагом территорий Азербайджанской Республики, но и право на существование самой Армении как государства лишь в рамках общепринятых норм международного права.

В течение месяца после июльской провокации в регионе произошло много и других событий. Но все они стали доказательством новых реалий: Кремль через своего форпоста уже не может единолично диктовать условия в Южном Кавказе. Инструменты «мягкой» и «жесткой» силы Москвы в регионе не столь эффективны, а Армения, особенно с ее нынешним руководством, делают их ещё более слабыми.

Москве нужно было время, чтобы эти реалии осознать. Президент Ильхам Алиев подождал ровно месяц после начала июльских событий. Его стратегическая выдержка превратили телефонный звонок президенту Путину 12 августа в жест доброй воли. Уверенность в незыблемости азербайджанской государственности и крепости собственных политических позиций обусловили ясный месседж президента Алиева своему российскому коллеге. Несмотря на все случившееся Азербайджан готов к продолжению и даже к углублению сотрудничества. Но уже с учётом новых реалий в регионе, при условии отказа от дальнейшей поддержки форпоста в провокациях против соседей и наличии у Кремля недвусмысленного желания урегулировать конфликт на основе норм и принципов международного права.

Один из любимых героев Путина в популярном советском фильме говорил, что «выдержка-это обратная сторона стремительности». Президент Азербайджана в полной мере проявил это качество. Жест доброй воли сделан. Предложение о качественно ином подходе к партнерству озвучено. Ответ может и должен быть только конструктивным, то есть рациональным и отвечающим интересам самой России. Другого ответа просто не существует.

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