11 июня дубайский журналист, писатель и кинокритик Уильям Муллалли рассказал в своем твиттере, что получил сообщение от друга, увлеченного коронавирусной конспирологией, пишет «Медуза».

A friend who’s fully into the covid conspiracies sent me this post that says Captain America predicted the coronavirus outbreak in 2011, and while its obviously bs, I started fixating on that circled image on the right. pic.twitter.com/N4XywDTZEx — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020

В посте, на который сослался его друг, говорилось, что капитан Америка предсказал вспышку коронавируса еще в 2011 году. Речь идет о финальной сцене фильма «Первый мститель»: капитан Америка, он же Стивен Роджерс, просыпается в комнате, где все выглядит, как привычные ему 1940-е годы. Догадавшись, что его обманывают, Роджерс выбегает на Таймс-cквер в Нью-Йорке, где узнает от директора организации «ЩИТ» Ника Фьюри, что он находился в коме в течение 70 лет.

На скриншоте, который прислали Муллалли, отчетливо видны изображения пива «Корона» (слева от Роджерса) и вируса (справа от него) — так что их сочетание складывается в слово «коронавирус». Такая сцена в фильме действительно есть — и очень эффектная. «И, хотя это очевидный бред, я начал зацикливаться на этом обведенном изображении справа», — поделился Муллалли.

В итоге ради изображения коронавируса справа от Роджерса кинокритику пришлось провести целое цифровое расследование. Позвав на помощь друга по имени Уэс, он проверил, когда снималась сцена на Таймс-cквер — в апреле 2011 года. Затем он изучил постеры всех бродвейских шоу, которые шли и рекламировались в Нью-Йорке это время, но ничего похожего не обнаружил. Исследование видеороликов с Таймс-cквер, опубликованных в это же время на ютьюбе, тоже ничего не дало.

Наконец Уэс нашел фото, на котором был смутно виден логотип рекламируемого бренда…

Finally, Wes found this pic.twitter.com/5CGRWAb56t — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020

«Мы распознали логотип и цветовую гамму. Мы раскрыли дело. Это спагетти», — с гордостью и облегчением отчитался Муллалли.

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