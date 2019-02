Американские военные испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы более 100 километров. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба военного полигона Юма (Аризона) в Twitter.

Как сообщается, протестированное оружие является усовершенствованием последней версии самоходной гаубицы Paladin.

Long range precision fires are the Army’s top modernization priority, and YPG testing of the Extended Range Cannon Artillery program is critical to the Army’s goal of fielding artillery systems capable of accurately firing at targets 100 kilometers away. #ArmyModernization pic.twitter.com/nOf0XpU6up

— Yuma Proving Ground (@ypg_az) 5 февраля 2019 г.