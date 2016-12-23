Полиция Турции обратилась к компании Apple с просьбой помочь разблокировать iPhone 4s Мевлюта Мерта Алтынташа, который на фотовыставке в Анкаре застрелил российского посла Андрея Карлова. Телефон террориста оказался заблокирован четырехзначным пин-кодом, и все попытки снять блокировку пока не увенчались успехом.

Смартфон был найден среди личных вещей преступника, ликвидированного полицейскими при перестрелке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание MacReports. Россия уже предложила свою помощь во взломе смартфона террориста, однако в Турции хотят еще получить ответ от Apple. Между тем компания пока никак не ответила на запрос Турции, по мнению MacReports, это может свидетельствовать о нежелании компании помогать.

В настоящий момент сотрудники прокуратуры Анкары уже изучили данные со смартфона преступника и обнаружили, что среди его знакомых были люди, использовавшие программу ByLock. С её помощью члены организации Гюлена обменивались зашифрованными сообщениями.